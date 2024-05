Jorge Luna y Ricardo Mendoza consideran ponerle fin a "HH": "Nos retiramos, ya me aburrí"

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, las mentes detrás del exitoso show "Hablando Huevadas", han soltado una bomba que ha dejado a todos sus seguidores con el corazón en un puño. Recientemente, en un episodio de su canal de YouTube "Solo queremos conversar", ambos humoristas han hablado sobre la posibilidad de poner fin a sus presentaciones, algo que ha generado un torbellino de reacciones entre su audiencia.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza evalúan ponerle fin a "HH"

Una noticia que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento. Los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su popular show de humor "Hablando Huevadas", han dejado caer una bomba que tiene a todos sus seguidores al borde de sus asientos.

En su más reciente episodio de YouTube titulado "Solo queremos conversar", los comediantes expresaron su frustración y cansancio, dejando entrever que podrían estar considerando poner fin a sus actuaciones. "Hermano, si hacemos el Madison Square Garden y nos retiramos de una vez. No se merecen más", dijo Jorge Luna, visiblemente molesto. Ricardo Mendoza añadió, "Alucina que lo estaba pensando de verdad. Estas cosas te animan a no seguir. ¿No te da esa sensación? Ya me aburrí".

Pero, no todo es desánimo en el mundo de estos humoristas. A pesar de las recientes controversias y la ola de comentarios negativos, Jorge también compartió un mensaje poderoso que muestra el lado más gratificante de su trabajo. "Tu sabes para qué hago esta huevad*. No lo hago para esos imbécil*s que están en TikTok, lo hago para una familia que se sienta a vernos. Cuántas veces han venido a decirnos: 'estaba deprimida, he atentado contra mi vida 3 veces y ustedes me ayudaron', por eso lo hago sino estaría en mi casa. Ya lo he dicho yo tengo negocios", afirmó Jorge.

¿Cuál será el futuro de "Hablando Huevadas"?

Este desahogo ha sacudido a la comunidad de fans, generando un mar de especulaciones sobre el futuro de "Hablando Huevadas". La noticia de un posible final ha sorprendido a muchos, pero también ha reforzado cuánto aprecian los seguidores el impacto positivo que el show ha tenido en sus vidas.

A pesar de sus declaraciones sobre el retiro, los comediantes no han dejado de presentarse. Recientemente aparecieron en un nuevo espectáculo, demostrando que aún tienen mucho que ofrecer a su público.

Esta mezcla de señales ha dejado a muchos preguntándose si realmente estamos viendo el final de "Hablando Huevadas" o si simplemente es una pausa o pensamiento que surgió en su impresionante trayectoria.

Así que, ¿será este el adiós definitivo de Jorge y Ricardo, solo un hasta luego o solo un pensamiento momentáneo? Estaremos atentos a más novedades al respecto. ¡Hasta la próxima!