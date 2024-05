Bryan Torres no descarta retomar su relación con Samahara Lobatón: "No quiero decir que estoy soltero"

Bryan Torres causó sorpresa al revelar información sobre el embarazo de Samahara Lobatón durante una entrevista con Backstage Perú. El cantante no dudó en compartir cuántos meses de embarazo tiene la hija de Melissa Klug, con quien estuvo envuelto en un escándalo hace algunas semanas.

De igual forma, sorprendió a los espectadores al revelar que no ha descartado una reconciliación con Samahara Lobatón. Incluso, sostuvo que su situación actual es 'complicada', pero no sería definitiva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres no descarta reconciliación con Samahara Lobatón

Bryan Torres ofreció una entrevista para el canal de YouTube 'Backstage Perú', donde compartió detalles sobre su relación con Samahara Lobatón, quien está esperando un bebé. Es importante mencionar que la hija de la 'blanca de Chucuito' se encuentra en Estados Unidos por unos días, ya que llevó a su hija a pasar tiempo con su padre, Youna.

El cantante de salsa mencionó que hace poco tiempo, la influencer se sometió a sus controles médicos habituales, y que ambos están involucrados en el proceso a pesar de los recientes acontecimientos.

"Ahora, hace tres días fueron a hacerle una ecografía (a Samahara) para ver cómo está. Gracias a Dios todo estaba perfecto, descartaron muchas cosas, sobre posibles enfermedades. Samahara me contó y me decía 'se movía a más no poder, yo no podía ir porque estaba full trabajo", precisó.

El cantante fue consultado sobre su vida sentimental en estos momentos, a lo que, el salsero no quiso confirmar su soltería, lo cual deja entrever que no descarta retomar su relación con la hija de Melissa Klug. "Ahorita estoy en una etapa complicada, pero que no quiero decir soltero, porque mañana puede pasar muchas cosas", afirmó.

Asimismo, Bryan Torres, detalló cuál es el tiempo de gestación de Samahara Lobatón. "Ella (Samahara) me mantuvo al tanto, querían ver la parte de aquí (para ver el sexo) y se encogía, una hora y nada. Tiene tres meses con dos semanas. Ya se puede ver (el sexo), pero no quiere (el bebé), quiere sorprender, creo, pero gracias a Dios está bien", acotó.

Samahara Lobatón se reencontró con Youna

Samahara Lobatón y su hija Xianna, de tres años, vivieron un emotivo reencuentro con Youna después de un año separados. Este entrañable momento ocurrió en el aeropuerto de Estados Unidos, donde ambas fueron recibidas por Youna, quien no tardó en registrar el momento y compartirlo con sus seguidores en Instagram.

En medio de la emoción del momento, llegó a pasar por alto el saludo a la hija de Melissa Klug, mostrando su alegría por reunirse con su propia hija. Ante esta situación, la exchica reality simplemente se apartó a un lado mientras los familiares de Yonathan Feijo grababan la conmovedora escena.

El video retrata el momento en el que, entre abrazos, Youna le pregunta a la niña si la había extrañado, a lo que la pequeña responde "Mucho", sellando el reencuentro con un abrazo tierno. Mientras tanto, los familiares celebraban emocionados detrás de escena el conmovedor encuentro.