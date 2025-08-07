Mafer Neyra, ex de Hugo García, anuncia compromiso con Ernesto Cabieses: "Para toda la vida"

La joven Mafer Neyra se hizo conocida por haber sido la pareja del chico reality Hugo García. Ahora, la influencer sorprendió en sus redes sociales al anunciar que está comprometida con su actual pareja Ernesto Cabieses.

Mafer Neyra se comprometió en matrimonio

Por medio de sus redes sociales, la influencer María Fernanda Neyra Brescia, más conocida como 'Mafer', sorprendió con una gran noticia a sus seguidores. La joven se encuentra en un viaje a la Isla Mentawai en Indonesia con su pareja Ernesto Cabieses, un corredor de seguros.

Tras cuatros años de relación amorosa, el joven Cabieses sorprendió a la influencer con una romántica pedida de mano en matrimonio en Indonesia. Mafer Neyra compartió el bello momento que vivieron con fotografías publicadas donde ambos lucen muy felices y emocionados.

"MIL VECES SÍ. Para toda la vida mi amor Ernesto Cabieses", escribió la joven influencer en su Instagram.

Este momento emocionó no solo a los seguidores de la pareja, sino también a sus amigos cercanos que no dudaron en comentar sobre su compromiso. Así mismo, les desearon lo mejor y esperan que pronto retornen al Perú para que lo celebren todos juntos.

"¡No, QUÉ LINDA NOTICIA! Felicidades chicos hermosos! Todo lo mejor! Yuhuuu", "YA SABIA! Que emoción! FELICITACIONES AMIGOS! son una pareja hermosa, por toda una vida juntos", "Lloranding!! Aii amiga que lindo pues!! los esperamos para celebrar", "¡Me muero! Felicidades hermosa! Les deseo lo mejor del mundo, Te mereces todo lo bonito!!!", "LA NOTICIA MÁS LINDA DEL MUNDO!Los amo demasiado que sean muy felices siempre. Se merecen lo mejor!", expresaron varios usuarios.

Sobre Mafer

María Fernanda Neyra Brescia es una influencer importante en el rubro de la belleza, que tiene miles de seguidores en Instagram y TikTok. Además, se hizo conocida en la televisión por haber sido la novia de Hugo García durante seis años, pero luego anunciaron su separación en redes.

"Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo", escribió Hugo García en ese entonces a través de Instagram.

A pesar de que muchos usuarios creían que algún día Hugo García y Mafer Neyra regresarían, esto ya fue descartado por completo. La razón es que la joven influencer anunció su compromiso hoy con su pareja actual Ernesto Cabieses por medio de sus redes sociales con románticas fotografías.