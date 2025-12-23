Precio del DÓLAR HOY, 23 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano mantiene un comportamiento tranquilo en la recta final de diciembre. El dólar sigue mostrando estabilidad, una tendencia que se arrastra desde finales de noviembre y que ha generado un escenario de previsibilidad para ciudadanos y empresas que operan con moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 23 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.360 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, valores que confirman la continuidad del rango observado en las últimas semanas.

Este escenario no sorprende al mercado. Desde los últimos días de noviembre, el tipo de cambio ha registrado variaciones mínimas, con movimientos leves que no han marcado una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Durante varias jornadas consecutivas, incluidos fines de semana, el precio del dólar se ha repetido o ha cambiado apenas algunos centavos. Esta constancia ha reforzado la percepción de un mercado cambiario controlado.

En los primeros días de diciembre, el dólar presentó pequeños ajustes diarios. Sin embargo, estos movimientos se mantuvieron dentro de márgenes muy estrechos y no alteraron el panorama general. A lo largo del mes, el sol peruano ha mostrado firmeza frente a la moneda estadounidense. Esto ha evitado episodios de volatilidad y ha permitido que el tipo de cambio se mantenga estable.

Precio del dólar del 1 al 23 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de eventos políticos o económicos de alto impacto ha contribuido a esta calma.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha enfrentado presiones significativas que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha sido clave para sostener la estabilidad cambiaria. Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite organizar gastos, pagos y compras en moneda extranjera sin el temor de enfrentar incrementos repentinos que afecten el presupuesto.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento registrado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 22 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que mires bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio no es el mismo en todos lados y puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mayor provecho a tus ahorros.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este martes 23 de diciembre. La moneda estadounidense ofrece un escenario de calma y previsibilidad que, por ahora, se mantiene firme en el cierre del año.