Precio del DÓLAR HOY, 20 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma al inicio del fin de semana. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se arrastra desde finales de noviembre y que se ha consolidado a lo largo de diciembre, sin sobresaltos para quienes operan en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 20 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.362 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, valores que confirman la continuidad de este escenario estable.

El comportamiento del tipo de cambio no sorprende. Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con movimientos leves que no han alterado el equilibrio del mercado cambiario local.

Desde la última semana de noviembre, el dólar ha oscilado dentro de un rango muy ajustado. Las subidas y bajadas han sido de apenas algunos centavos, sin marcar una tendencia clara al alza ni a la baja.

En varios días consecutivos, incluidos fines de semana, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente sin cambios. Esta repetición de valores ha reforzado la percepción de estabilidad entre ciudadanos y agentes económicos.

Durante los primeros días de diciembre, el dólar presentó pequeños ajustes diarios. Sin embargo, estos movimientos se mantuvieron controlados y no generaron impactos significativos en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 20 de diciembre. (SUNAT)

Analistas explican que esta estabilidad responde a un balance entre la oferta y la demanda de dólares. Además, la ausencia de factores políticos o económicos de alto impacto ha evitado episodios de volatilidad.

A nivel internacional, la moneda estadounidense tampoco ha enfrentado presiones fuertes que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha permitido que el sol se mantenga firme frente al dólar.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compras en moneda extranjera sin el temor de enfrentar incrementos repentinos durante el fin de semana. En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la toma de decisiones financieras y la planificación de operaciones a corto plazo.

También beneficia a quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sorpresas que afecten su presupuesto. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de márgenes controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 20 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene tranquila, estar bien informado te ayudará a no perder plata y a sacarle mejor provecho a tu dinero.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este sábado 20 de diciembre. Todo indica que, de no presentarse eventos relevantes, el tipo de cambio continuará mostrando calma en los próximos días.