Precio del DÓLAR HOY, 18 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano sigue mostrando tranquilidad en los últimos días de diciembre. El dólar mantiene un comportamiento estable, sin variaciones bruscas, una tendencia que se ha repetido desde finales de noviembre y que ha generado un escenario de previsibilidad para ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 18 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.365 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, confirmando que el tipo de cambio permanece dentro del rango observado en semanas previas.

La estabilidad del dólar no es un hecho aislado. Desde los últimos días de noviembre, el precio de la divisa estadounidense ha registrado movimientos leves, con ajustes mínimos que no han alterado la tendencia general del mercado cambiario.

Durante varias jornadas consecutivas, incluso incluyendo fines de semana, el tipo de cambio se mantuvo prácticamente sin cambios. Esta repetición de valores ha reforzado la percepción de un mercado controlado y sin presiones significativas.

En los primeros días de diciembre, el dólar mostró pequeñas subidas y bajadas tanto en la compra como en la venta. Sin embargo, estos movimientos fueron moderados y se mantuvieron dentro de márgenes muy estrechos.

Precio del dólar del 1 al 18 de diciembre. (SUNAT)

Analistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de factores políticos o económicos de alto impacto ha evitado episodios de volatilidad.

A nivel internacional, la moneda estadounidense tampoco ha enfrentado fuertes presiones que repercutan directamente en el tipo de cambio peruano. Este contexto externo ha contribuido a que el sol se mantenga firme frente al dólar.

Para las familias, este escenario resulta favorable. Un dólar estable permite planificar mejor gastos, pagos y compras en moneda extranjera, sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en el corto plazo.

En el caso de las empresas, especialmente las vinculadas al comercio exterior, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Importadores y exportadores pueden tomar decisiones financieras con mayor confianza.

También beneficia a quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sorpresas que afecten su presupuesto mensual.

Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento registrado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 18 de diciembre de 2025 necesitas comprar o vender dólares, lo más recomendable es verificar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle el mejor provecho a tu plata.

También es buena idea revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este jueves 18 de diciembre. Todo indica que, de no presentarse eventos relevantes, el tipo de cambio continuará mostrando calma en los próximos días.