Precio del DÓLAR HOY, 16 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando calma en el mercado cambiario. En medio de una semana marcada por la estabilidad, el dólar mantiene una tendencia similar a la observada desde finales de noviembre, sin registrar movimientos bruscos que alteren el bolsillo de los ciudadanos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 16 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.365 soles para la compra y 3.375 soles para la venta, confirmando que el precio se mantiene dentro del mismo rango de los últimos días.

Este comportamiento no es casual. Desde la última semana de noviembre, el dólar ha tenido ligeras variaciones, pero siempre dentro de márgenes muy ajustados. Los cambios han sido mínimos y, en muchos casos, casi imperceptibles para el público en general.

Precio del dólar del 1 al 16 de diciembre. (SUNAT)

Durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, el tipo de cambio se movió apenas algunos centavos arriba o abajo. Incluso, en varios fines de semana y días consecutivos, el precio se mantuvo exactamente igual, reforzando la sensación de estabilidad.

En lo que va de diciembre, el dólar ha alternado pequeñas subidas y bajadas tanto en el precio de compra como en el de venta. Sin embargo, estas variaciones no han logrado romper la tendencia plana que viene dominando el mercado cambiario.

Especialistas señalan que esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. Además, la ausencia de eventos económicos o políticos de alto impacto ha contribuido a que el tipo de cambio se mantenga controlado.

A nivel internacional, la moneda estadounidense tampoco ha sufrido presiones fuertes que se reflejen en el mercado local. Esto ha permitido que el sol peruano se mantenga firme frente al dólar, evitando escenarios de volatilidad.

Para las familias, este escenario resulta favorable. Un dólar estable permite planificar mejor gastos, pagos y compras en moneda extranjera, sin la preocupación de enfrentar subidas repentinas en el tipo de cambio.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, la estabilidad del dólar brinda mayor previsibilidad. Esto facilita la toma de decisiones financieras y reduce riesgos en contratos y operaciones comerciales.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 16 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero cómo está el tipo de cambio. Ten presente que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y sacarle el mayor provecho a tu plata.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable este martes 16 de diciembre. Todo apunta a que, mientras no surjan factores externos de peso, el tipo de cambio seguirá moviéndose dentro de rangos similares en los próximos días.