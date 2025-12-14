RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡ATENCIÓN!

Precio del DÓLAR HOY, 14 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el Perú ha tenido leves cambios desde que inició el mes de diciembre, entérate cuál es el precio y venta de la divisa estadounidense para hoy sábado 14 de diciembre.

Precio del DÓLAR HOY, 14de diciembre.
Precio del DÓLAR HOY, 14de diciembre. (Composición Karibeña)
14/12/2025

El dólar en el Perú ha iniciado con una leve alza del día anterior, reflejando aún una calma para todos aquellos que manejan la moneda estadounidense. El tipo de cambio para hoy domingo 14 de diciembre ya está disponible para las personas y empresas que están interesados en este cambio.. 

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.373 para la venta, sin mostrar alteraciones respecto a la jornada anterior, pero que mantiene la línea de equilibrio observada desde fines de noviembre.

Desde que terminó el mes de noviembre, el dólar viene sufriendo algunos cambios leves en el último mes del 2025. Por más que ha tenido una leve alza comparada al día anterior, se sigue manteniendo la estabilidad y es predecible para que no tenga mayores impactos. 

Esta calma responde al control monetario del Banco Central de Reserva (BCR), que ha intervenido de forma oportuna cuando se han registrado leves fluctuaciones, evitando mayores impactos en el mercado. 

La estabilidad política y el control de la inflación han reforzado la confianza en la economía peruana. Por ello, no se han tenido cambios bruscos en el tipo de cambio de dólar en relación con la moneda peruana, aún así se mantiene en constante monitoreo. 

Precio del DÓLAR HOY, 13 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, 13 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Tipo de cambio oficial.
Tipo de cambio oficial.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 13 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier trámite. Ojo, el precio no es el mismo en todos lados, ya que puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar atento para no perder plata y sacarle el mejor provecho a tu dinero.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Aparte de la SUNAT, hay otras plataformas confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Precio del DÓLAR HOY, 12 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, 12 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

En resumen, el dólar inició este domingo 14de diciembre con una cotización de S/ 3.363 para la compra y S/ 3.373 para la venta, según la SUNAT. La divisa mantiene su tendencia estable, consolidando un escenario de tranquilidad cambiaria al cierre de la semana.

Temas relacionados actualidad Dólar Dólar hoy Dólar Perú perú Tipo de cambio

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña