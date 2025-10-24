Ana Paula y Paolo Guerrero sorprenden al llevar tiempo sin peleas: "Están venciendo su propio récord"

Parece que por fin llegó la paz al romance de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. La conductora Magaly Medina no pudo evitar comentar lo inusual de esta etapa tranquila en la relación del futbolista y la influencer brasileña, quienes, según dijo, están "venciendo su propio récord" de estabilidad.

Ana Paula y Paolo Guerrero llevan tiempo sin dejarse de seguir

La conductora Magaly Medina sorprendió a todos al destacar la inusual tranquilidad que están viviendo Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, quienes llevan un buen tiempo sin protagonizar ninguna pelea, ruptura o drama en redes sociales. Durante su programa, la "Urraca" se refirió a esta nueva etapa como un verdadero récord para la pareja.

"No sabíamos nada de Paolo y Ana Paula, ¿no? Lo que pasa que siempre lo sabemos cuando Ana Paula destruye las redes sociales, borra todas las fotos de sus redes cuando tienen esos arrebatos y esas peleas que no han podido aún controlar, pero por lo menos hace tiempo están tranquilitos", comentó entre risas en "Magaly TV La Firme".

La periodista no dudó en reconocer que esta estabilidad no es común en ellos, ya que siempre daban de qué hablar por sus fuertes discusiones o indirectas públicas. Destacó que, por primera vez en mucho tiempo, la pareja parece haber encontrado un punto de calma.

"Entonces, mientras están tranquilitos, pues nadie les da pelota, nadie les da bola, ¿no? Hasta que por ahí uno de esos días surge un comunicado al estilo Melissa Klug o deja de seguir a Paolo Guerrero, pero no. ¿Cuánto tiempo ya llevan? Están venciendo su propio récord, ah", añadió Magaly con humor.

Una noche sin conflictos ni escándalos

Según las imágenes que difundió su programa, Paolo y Ana Paula fueron captados llegando juntos a un restaurante de carnes en San Isidro, donde se celebraba el cumpleaños de la esposa del futbolista Carlos Zambrano. Ambos se mostraron cariñosos y tranquilos, algo que llamó la atención de la prensa y de los televidentes. Eso sí, Magaly Medina no dejó pasar el detalle del curioso look de la pareja.

"Lo que no tratábamos de entender era el outfit de la pareja, porque mientras que él tenía un gorro como si estuviera en clima muy invernal, una camisa de tela y encima un polo sobre el blue jean, ella lucía como si estuviéramos a 30 grados, con toda la espalda descubierta. Ella muy brasileña, pero él parecía que estuviera, no sé, a 4,000 metros de altura", dijo divertida.

Y como buena observadora, la "Urraca" también bromeó sobre el estilo del futbolista. Entre risas, comentó que a Paolo ya le tocaría renovar su estilo y dejar atrás los looks juveniles.

"Ya a la edad de los Paolo Guerreros, ya por lo menos un saquito, una casaquita de cuero, una chamarrita de por ahí. O si no, que le vaya a pedir a su amigo Farfán, no tiene tantas casacas Amiri, tantas casacas, ¿no?", soltó entre risas.

Más cariñosos que nunca

Lejos de sus días turbulentos, Ana Paula y Paolo se mostraron bastante relajados y hasta hicieron un corazón frente a las cámaras. Además, destacó que ambos están pasando un gran momento sentimental.

"Como están atravesando su momento idílico, lunamielero, repite esa imagen cuando nos saca la lengua y forma su corazoncito. Hasta estaba graciosito Paolo Guerrero, de buen humor y le forma su corazoncito. Ay, para las cámaras", dijo la conductora y cerró diciendo: "Sonrían preciosos, que están quedando para la historia... para cuando se vuelvan a dejar de seguir en redes sociales".

En conclusión, con esta inesperada calma, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte demuestran que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. Sin escándalos, sin indirectas y sin borrarse de redes, el futbolista y la influencer brasileña parecen haber encontrado el equilibrio. Por ahora, parece que el amor venció a los pleitos... aunque con ellos, nunca se sabe.