Rosa Fuentes reveló que aún no retoma su relación con Paolo Hurtado: "Es un proceso, no es fácil"

La aún esposa del futbolista Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, se pronunció sobre su vínculo con el jugador y sorprendió al asegurar que, aunque la relación ha mejorado considerablemente, no han retomado su reconciliación como pareja. La empresaria brindó detalles sobre cómo transitan esta etapa y cómo mantienen la armonía familiar pese a los escándalos mediáticos.

Rosa Fuentes habla sobre la convivencia familiar

Imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme mostraron a Paolo Hurtado y Rosa Fuentes compartiendo momentos juntos en Orlando, disfrutando de la playa y haciendo cola para ingresar a una de las atracciones de Disney. Ante estas imágenes, la empresaria aclaró que se trataba de un viaje familiar planificado con motivo del cumpleaños de su hijo.

"El crucero fue el año pasado por el cumpleaños de mi hijo, era un viaje que lo teníamos planificado, todos mis temas son familiares en sí", comentó Rosa Fuentes ante las cámaras de 'América Espectáculos', subrayando que el viaje no tenía relación con una reconciliación sentimental.

En cuanto a la relación actual con Hurtado, Rosa aseguró que su vínculo ha mejorado considerablemente y que mantienen una convivencia armoniosa como familia.

"Yo no tengo ninguna mala relación con Paolo, incluso podría decir que todo está perfecto, estamos juntos todos como familia. Bueno, eso es lo único que podría decirles, no tengo por qué esconderme ni negar nada, estamos bien, ha pasado bastante tiempo de todos mis temas", expresó.

Además, no obstante, Rosa enfatizó que la reconciliación como pareja aún es un proceso largo y que ambos tienen que trabajar mucho para llegar a ese punto.

"Como pareja nos falta muchísimo a los dos (para la reconciliación), más de mi lado. Es un proceso, es un camino en el que seguimos, es superlargo, no podría decir que estamos bien o perfectamente, porque eso no es verdad", agregó.

Terapia familiar y cambios en Hurtado

Por otro lado, Fuentes también detalló que han llevado terapia familiar, lo que ha permitido notar cambios importantes en Hurtado tras la infidelidad que tuvo con Jossmery Toledo. La empresaria indicó que todavía guarda en reserva la posibilidad de terapia de pareja, pues busca estar completamente segura antes de dar pasos definitivos hacia la reconciliación.

"Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo, pero terapia de pareja todavía lo tengo en reserva porque quiero estar muy segura de los pasos que voy a dar, pero puedo decir que estamos bien. Todo esto fue muy fuerte, es algo que no voy a olvidar jamás. Ha cambiado bastante, pero sigue ahí en la prueba", concluyó Rosa Fuentes.

En conclusión, la relación entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado muestra un notable progreso en el ámbito familiar, mientras la reconciliación como pareja continúa siendo un proceso pendiente. La empresaria enfatiza la importancia de la terapia y la paciencia.