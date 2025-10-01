Marcelo Tinelli niega estar soltero y confirma reconciliación con Milett: "La más diosa de todas"

Hace una semana, Marcelo Tinelli anunció que se separó de Milett Figueroa en la inauguración de su podcast. Ahora, el argentino reveló que todo estaría bien con la peruana y la llena de elogios tras su paso por los premios Martín Fierro 2025.

Marcelo Tinelli confirma relación con Milett

En su podcast 'Estamos de paso', Marcelo Tinelli declaró sobre la relación que tiene con la peruana tras afirmar hace unos días que se habían separado oficialmente. Aunque, Milett Figueroa señaló que estaban conversando y que aún no era definitiva el fin de su romance.

Ante eso, el argentino señaló que no es una persona soltera y que anunciar su separación se trató por un impulso debido a una diferencia laboral entre ellos. Además, comenta que siguen muy bien como novios.

"¿Quién dijo que yo estoy soltero? yo estoy de novio", dijo en su podcast. En otro momento ante la prensa, expresó: "Nosotros seguimos en pareja, estamos bien (...) fue un impulso mío que por el laboral tomé algo que no tenía que ver con lo personal".

Después, al hablar sobre la premiación de los Martín Fierro 2025 y pusieron la foto de Milett Figueroa, el argentino no dudó en elogiarla por completo. Marcelo Tinelli señaló que la peruana sería una diosa para él.

"Para mí, la más diosa de todas es mi novia Milett, diosa, pongan un 10", dijo el exconductor de televisión en vivo en su podcast.

¿Por qué se habrían peleado?

Durante el programa de 'Magaly TV: La Firme', recopilaron de cómo la prensa argentina reaccionó a la supuesta separación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa. Incluso, señalaron que la peruana desconocía que habrían terminado.

"Ella no entendió como esa situación escaló a la separación, se dio enterada en vivo", Ángel de Britto

En otro programa, comentaron la posible razón de la separación de la pareja durante unos días y se trataría que Tinelli no quería a la peruana ingresando al 'Gran Hermano'.

"A Milett le habrían propuesto integrar a la nueva temporada de 'Gran Hermano' generación dorada, mezcla de famosos y no, esto habría provocado una especie de rencilla porque no quería que entre ahí", reveló una periodista en un medio de prensa.

En conclusión, sea la razón por la cual Marcelo Tinelli decidió terminar su relación con Milett Figueroa por unos días, ya aclaró que están nuevamente bien como pareja y todo sigue su curso como siempre