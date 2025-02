¡Sigue en carrera! Renato Rossini Jr. se salva en Gran Hermano y confirma romance con uruguaya

El modelo peruano Renato Rossini Jr. continúa dando de qué hablar en el reality argentino Gran Hermano. Luego de regresar a la casa tras haber sido eliminado con el 92.3% de los votos en la segunda semana. Rossini sorprendió al salvarse de una nueva eliminación y dejó entrever un posible romance con la uruguaya Rosina Beltrán, generando revuelo entre sus seguidores.

En la reciente edición de Gran Hermano, Renato Rossini Jr. fue el sexto salvado, asegurando su permanencia en la competencia. Durante su discurso de agradecimiento, sus declaraciones llamaron la atención al mencionar una "piedrita" que representa a una persona especial, desatando especulaciones sobre su vínculo con Rosina Beltrán.

"Estoy muy agradecido con quienes hicieron posible mi regreso. Me había preparado por si pasaba lo que tenía en mente. Para la persona que representa esta piedrita, me puse churro para verla", comentó Renato.

Además, al ser interrogado por Santiago del Moro sobre la identidad de esa persona, el modelo respondió de manera misteriosa. Mientras tanto, su permanencia en el juego promete más sorpresas y momentos emocionantes.

""Es que yo no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema. Si tiene dueña, es una dueña muy linda. Su nombre empieza con R y termina con A", dijo Rossini Jr.