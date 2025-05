Jossmery Toledo sorprende al revelar sus deseos de formar una familia: "Quiero ser mamá"

La influencer Jossmery Toledo es una de las figuras más fuertes de la farándula que casi siempre se encuentra en medio de la polémica. Actualmente, se encuentra soltera, pero reveló que tiene fuertes deseos de convertirse en madre.

El programa de 'Todo se filtra' compartió la transmisión en vivo que realizó Jossmery Toledo a través de sus redes sociales. La ex policía estuvo respondiendo algunas preguntas del público sobre su vida personal. Es así como terminó revelando una gran sorpresa a sus seguidores.

La joven afirmó que a sus 32 años está preparándose para poder convertirse en madre, ya que es uno de sus más grandes deseos. Toledo comentó que quiere llevar un curso para poder tener una buena alimentación y actividades para poder realizar una gestación en mejores condiciones.

"He pensado llevar el curso de mujeres gestantes, obviamente, porque yo también quiero ser mamá y quiero aprender. Entonces, ese curso me ayudará a llevar una buena alimentación, entrenamientos y otras actividades más", expresó en sus redes sociales.

Durante aquella conversación con sus seguidores, Jossmery Toledo también conversó sobre algún arrepentimiento que haya pasado en su vida. Ante esto, la joven influencer afirmó que ha aprendido de cada error que ha cometido y que por ello, no habría mucho de qué arrepentirse.

Como se recuerda, la ex policía se metió en la relación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. En aquel momento, la joven fue la amante del deportista y estuvo visitándolo en Cusco en varias ocasiones, esto causó una separación momentánea del futbolista con la madre de sus hijos, pero finalmente retomaron.

Es por ello que sus seguidores preguntaron a la influencer sobre algún arrepentimiento en referencia a este caso, pero afirmó que lo único que se arrepentiría sería no poder escoger bien a los hombres.

"En realidad no me arrepiento de casi nada porque después aprendo, pero si me arrepiento de no ser tan cuidadosa con el tema de escoger a los chicos, eso sí, pero bueno de eso uno aprende", añadió en su transmisión.