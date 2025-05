Valentino Palacios es el nuevo invitado en el podcast de Magaly Medina y abre su corazón: "Mucho drama mi vida"

Magaly Medina anunció un nuevo capítulo de su podcast como parte de una temporada que promete generar titulares. A través de sus redes sociales, la conductora reveló que su tercer invitado será el tiktoker peruano Valentino Palacios, quien no dudó en abrir su corazón y revelar aspectos íntimos de su vida.

En su cuenta oficial de Instagram, la periodista sorprendió a sus seguidores al confirmar que Valentino Palacios será el nuevo protagonista de su espacio digital. Además, reveló que el popular influencer estará acompañado por su madre, quien también se animó a hablar de los aspectos más privados de su vida.

En el adelanto compartido, se observa a Valentino Palacios recordando algunos pasajes de sus inicios en el mundo digital. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una reflexión sobre la carga emocional que ha vivido el influencer:

Días antes de conocer este avance del podcast, el tiktoker peruano Valentino Palacios está viviendo uno de sus mejores momentos. El joven creador de contenido sorprendió a todos sus seguidores al contar que se reunió con Magaly Medina, la reconocida conductora de "Magaly TV La Firme". Durante un en vivo en TikTok, Valentino confesó que nunca imaginó estar frente a la popular 'Urraca'.

"Miren, me he juntado con alguien que te juro que en mi vida, te juro que en mi vida pensé juntarme. Así de sincera. Me dirán alzada, creída... no me interesa", dijo.