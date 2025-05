Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tras podcast con Cueva: "Esos no son galácticos"

La reaparición pública de Christian Cueva en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, no pasó desapercibida. En medio de bromas y comentarios que muchos interpretaron como indirectas hacia sus exparejas, el trío de exfutbolistas generó reacciones inmediatas, especialmente de Magaly Medina, quien no dudó en lanzar duras críticas.

Durante su emisión más reciente, Magaly Medina compartió algunos fragmentos de la conversación entre los exjugadores y cuestionó abiertamente sus actitudes. Empezó por Jefferson Farfán, recordando la conflictiva relación que tuvo con Melissa Klug.

Pero Farfán no fue el único blanco de sus críticas. Magaly también se refirió a Roberto Guizasola y recordó la denuncia que enfrentó por parte de una joven de 21 años, quien aseguró haber sido su pareja en secreto y bajo un contrato de confidencialidad.

"Guizasola no sabemos qué hace ahí...Él que tiene un hogar una familia estuvo con una chica desde hace varios años una chica muy menor que vino y que habló de esa relación. La hizo firmar un contrato de confidencialidad para que nadie sepa que es la amante.....Ubíquense un poquito que la soberbia no les dé para tanto, esos no son galácticos. ", concluyó Magaly.