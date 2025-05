Magaly critica el desempeño de Jefferson Farfán en su podcast 'Enfocados': "Solo grita y dice burradas"

Magaly Medina no tuvo piedad y criticó duramente el desempeño de Jefferson Farfán como conductor de su podcast 'Enfocados'. La periodista de espectáculos aseguró que él es futbolista, no sabe hablar y recurre a la chacota para entretener a los espectadores.

Los comentarios de Magaly llegaron después de que Enfocados tuviera como invitado especial a Christian Cueva, quien, junto a Jefferson Farfán, hizo comentarios alusivos a Magaly, burlándose de sus cirugías.

La conductora no se quedó callada y empezó por criticar a Roberto, quien hace unas semanas fue denunciado por una joven por haberle hecho firmar un contrato de confidencialidad para no revelar detalles de la relación extramatrimonial que tenían.

"Yo no sé cómo Roberto Guizasola sigue allí después de la denuncia que le hicieron. Terrible. La denuncia no fue sencilla; no sé con qué autoridad moral puede estar allí", indicó en un inicio.