Darinka Ramírez estaría pensando ingresar a la TV como conductora: "¿Quién sabe?"

En los últimos meses, Darinka Ramírez se ha convertido poco a poco en la nueva figura de la farándula que viene avanzando como influencer. Ahora, estaría pensando en lanzarse como figura en la televisión o hasta como artista.

Hace unas horas, Darinka Ramírez parece que estuvo en un programa de TV llamado 'Entrometidos' donde habría deslumbrado a los conductores. Es así como a través de sus redes sociales, la joven compartió un video de Gino Tassara.

En el video, el periodista afirma que tener a la madre de la última hija de Jefferson Farfán fue un 'ser de luz', pero ella la corrigió diciendo que ahora da brillo y no luz. Después de ello, le consulta sobre la posibilidad de que se convierta en conductora de TV o entre como cantante en el mundo artístico.

"Ahora también te quieres dedicar a la conducción" , le pregunta y Darinka responde: "¿Quién sabe, no? (Vas a cantar) Puede ser también, si hay plata hay que avanzar" . Finalmente, le consulta: "Dedicarías una canción a alguien en especial?" y la joven responde que queda como intriga.

En la emisión del programa 'Amor y Fuego' hace unos días, se difundieron extractos de una transmisión en redes sociales de Darinka Ramírez, donde se refirió de manera indirecta a la carta notarial enviada por Jefferson Farfán. Todo surgió a raíz de los comentarios que le dejaban durante su en vivo con la frase "Dame luz", popularizada por el exfutbolista.

"Ya no pongan esa frase, por favor, ya me callaron... Es su frase pues, ¿Qué hacemos? Hay que crear lo propio. Ahora voy a hacer un arduo trabajo buscando una frase", expresó la nueva influencer.

Además, Ramírez respondió a quienes le sugerían que, tras la carta notarial, dejaría de recibir canjes. Sin embargo lo que llamó la atención fue que también se animó a bromear sobre la situación.

"¿Los canjes? Siguen llegando. Solo es su frase, pero bueno, me llamaron para trabajar, no para hacer otra cosa... Ahora me han dicho que lo tengo que decir en inglés o en quechua, voy a pensar qué hacer", expresó entre risas.