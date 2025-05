Darinka Ramírez se pronuncia tras carta notarial de Farfán: "¿Los canjes?, siguen llegando"

Jefferson Farfán habría frenado a algunas marcas que contrataron a Darinka Ramírez, madre de su hija, luego de que ella usara frases populares del exfutbolista como "Dame luz", "Chocolate" y "Enfocada" en videos publicitarios. El equipo legal de la 'Foquita' envió una carta notarial a una de las empresas involucradas, pero eso no detuvo a Ramírez, quien lanzó indirectas en sus redes sociales.

En la reciente emisión de 'Amor y Fuego', se difundieron extractos de una transmisión en redes sociales de Darinka Ramírez, donde se refirió de manera indirecta a la carta notarial enviada por Jefferson Farfán. Todo surgió a raíz de los comentarios que le dejaban durante su en vivo con la frase "Dame luz", popularizada por el exfutbolista.

"Ya no pongan esa frase, por favor, ya me callaron... Es su frase pues, ¿qué hacemos? Hay que crear lo propio. Ahora voy a hacer un arduo trabajo buscando una frase", comentó la modelo con evidente incomodidad.

Además, Ramírez respondió a quienes le sugerían que, tras la carta notarial, dejaría de recibir canjes. Sin embargo lo que llamó la atención fue que también se animó a bromear sobre la situación.

"¿Los canjes? Siguen llegando. Solo es su frase, pero bueno, me llamaron para trabajar, no para hacer otra cosa... Ahora me han dicho que lo tengo que decir en inglés o en quechua, voy a pensar qué hacer", expresó entre risas.