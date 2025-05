Magaly advierte a Darinka Ramírez tras promocionar con frases de Farfán: "Le puede caer carta notarial"

En las últimas semanas, Darinka Ramírez viene realizando varios canjes y promociones con varias marcas producto de la exposición mediática que ha tenido tras el problema con Jefferson Farfán. Aunque, Magaly le manda una advertencia sobre facturar con imagen del exfutbolista.

Al mismo estilo de Melissa Klug y otras jóvenes de la farándula, Darinka Ramírez ha decidido facturar por medio de canjes con varias marcas. Esto a causa de la cantidad de visualizaciones que ha aumentado desde que tuvo aquel problema con Jefferson Farfán y ganó mucha atención de medios televisivos.

Aunque la madre de la última hija de Farfán viene realizando varias promociones, ha llamado la atención por usar frases e incluso imagen del exfutbolista. Es así como la conductora de 'Magaly TV La Firme' le mandó una advertencia para que se cuide de problemas legales que pueda tener pronto.

Durante una promoción de una marca estética, Darinka Ramírez no menciona a Jefferson Farfán, pero sí utilizan su imagen por algunos segundos. Esto podría significar un gran problema, ya que según Medina el exfutbolista tendría una imagen registrada y patentada en Indecopi.

"Cuando dice 'chocolate' aparece la figura de Farfán, o sea él puede mandarle una carta notarial a ella o a estas empresas por esta publicidad porque están utilizando su imagen si su consentimiento. Él es una marca registrada, no tiene que pisotear el derecho de otras personas. No estoy defendiendo a Farfán porque no es santo de mi devoción, pero hay cosas que son correctas y otras que no lo son", señaló la 'urraca'.