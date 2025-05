Rosangela Espinoza revela que tuvo propuestas antes de volver a 'Esto es Guerra': "Me llamaron de otros programas"

Rosángela Espinoza reapareció en 'Esto es Guerra' luego de varios meses de ausencia y, como era de esperarse, no pasó desapercibida. Su regreso generó revuelo tanto en las redes sociales, especialmente porque semanas atrás había asegurado que no volvería al reality este año. Tras su aparición, la modelo fue invitada a un programa de televisión, donde dio más detalles sobre su decisión.

Durante su paso por 'Mande Quien Mande', Rosángela explicó por qué decidió regresar a 'Esto es Guerra', pese a haber dejado claro anteriormente que se tomaría una pausa indefinida. Según comentó, necesitaba un tiempo para reflexionar sobre su futuro y replantear sus metas.

"No es que no regrese más. Yo considero que hay momentos que uno tiene que tener un espacio, reinventarse, pensar las cosas bien si realmente es lo que quieres", explicó.

Además, reveló que recibió propuestas para unirse a otros programas de televisión, aunque decidió seguir en EEG por la conexión que siente con el espacio y su público.

"Hoy por hoy esto es guerra para mi es mi casa. Me han llamado de otros programas, de otros realities, pero considero que tantos años tengo mi puesto y cada vez que salía el público me decía cuando vuelves", concluyó Rosangela.

Por otro lado, Rosángela también aprovechó su regreso para criticar duramente los atuendos que usaron sus compañeras en la boda. No se guardó nada y se burló abiertamente de los vestidos de Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina, aunque destacó el look de Vania Bludau.

"Para ir con esos vestidos que fueron, mejor no voy. No me digan que el vestido de la Dejo estaba bonito, el de Melissa pensaba que estaba en un cuento de hadas y el de Onelia parecía un astronauta. Qué fatales chicas", lanzó sin filtro.