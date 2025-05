Onelia Molina y Mario Irivarren se habrían 'tomado un tiempo' tras amanecida juntos: "Quiero mi espacio"

La polémica de Mario Irivarren queriendo 'cerrar ciclos' con su ex Vania Bludau habrían causado que Onelia Molina decida separarse de él durante un tiempo. Aunque se pensó que todo se habría solucionado porque se captó al chico reality pasando la noche en la casa de la odontólogo, esto no habría sido así.

En el programa de 'Amor y Fuego', sus reporteros siguieron a la joven Onelia Molina luego de que Mario Irivarren pasara la noche en su casa. Al ser consultada sobre su relación amorosa con el chico reality, no quiso dar comentarios porque quiere mantener respeto para su familia y la familia del chico.

"Como les dije, no quiero hablar mucho del tema, las cosas se van a ir dando y se van a dar cuenta de las decisiones con el tiempo (...) No voy a decir nada, creo en su momento se va a aclarar todo (...) creo que por respeto a mí, a mi familia, a la de él que quiero muchísimo, no voy a decir nada", expresó.