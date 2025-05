Mario Irivarren rompe su silencio tras pasar la noche en la casa de Onelia Molina: "A mí me respetan"

El chico reality Mario Irivarren volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de ser captado pasando la noche en la casa de Onelia Molina. Las cámaras del programa "Amor y Fuego" registraron su ingreso alrededor de las 10:50 p.m. del 30 de abril, y su salida al día siguiente, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación.

Ante la difusión de estas imágenes, Mario se pronunció en su podcast "Good Time", donde expresó su molestia por la falta de privacidad que enfrenta como figura pública.

Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por ser captado pasando la noche en la casa de Onelia Molina. Las imágenes, emitidas por el programa "Amor y Fuego", desataron rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, el chico reality decidió hablar y dejar en claro su molestia por el seguimiento constante de las cámaras.

Irivarren, visiblemente cansado, expresó que entiende ser figura pública, pero eso no significa que se pierda todo derecho a la intimidad.

Sobre el ampay, Mario contó que no fue planificado ni con intención de generar escándalo, sino una visita personal.

"Claramente yo tengo temas que aclarar con Onelia, necesitamos conversarlos. No voy a publicar en mis historias: 'Hola chicos, hoy voy a conversar...'. Tampoco le he dicho: '¿Qué te parece si para conversar nos vamos al Jockey al patio de comidas?'. Son cosas internas, son cosas personales. Todos tenemos derecho a un poco de privacidad" , comentó con ironía.

El chico reality fue enfático en señalar que lo sucedido no debería justificar una persecución por ser un personaje de la farándula.

"A nadie le gusta que un carro lo esté persiguiendo 24/7 y que se plante en la puerta de su casa a hacer el reglaje de quién entra y quién sale. No soy un delincuente, no he matado a nadie. No hay necesidad que te persigan, que te reglen, sentenció.