Darinka reafirma que tuvo intimidad con Farfán a fines del 2024: "Hace poco teníamos comunicación"

¡No se quedó callada! Luego de que Jefferson Farfán negara haber tenido intimidad en diciembre del 2024 con Darinka Ramírez en una entrevista para "América Hoy", la joven madre de su hija menor apareció en "Magaly TV La Firme" para contar su verdad. Acompañada de su padre, Darinka desmintió al exfutbolista y manifestó que se comunicaban hasta hace poco.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando Farfán dijo que no pudo quedarse con Darinka el 25 de diciembre porque ese día fue Xiomy Kanashiro quien lo recogió. Ante eso, Darinka fue clara.

Además, Darinka explicó que Jefferson sí llegó ese día con la bicicleta para su hija, pero que no durmió en su casa.

"Ya me había mencionado que él le había comprado la bicicleta a mi hija, porque me estaba preguntando qué es lo que le podría regalar... Llegó ese día con esa bicicleta, nada más. Bueno, ahora me entero que fue comprado por ella", añadió. Magaly también le preguntó directamente si en algún momento había dicho que Farfán se quedó con ella esa noche. "No, nunca lo mencioné", contestó.