Curwen alerta sobre amenaza anónima: "Sé que la Policía no hará nada"

Este martes 4 de febrero, Víctor Caballero, reconocido en las redes sociales como 'Curwen', expuso una grave amenaza que recibió en su domicilio. El influencer y periodista compartió con sus seguidores un mensaje de alerta que le llegó por WhatsApp, alertando sobre un posible ataque con bomba en su casa. Este incidente llega en un momento de tensión personal para Caballero y su familia.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), 'Curwen', publicó una captura de pantalla de un mensaje anónimo donde le dejaban una amenaza. Esta situación llega después de que hace algunas semanas se conociera que la madre el periodista y youtuber sufrió un accidente vehicular.

Este mensaje de amenaza fue suficiente para que el periodista decidiera darlo a conocer públicamente. En su publicación, Curwen mostró su frustración al señalar la inacción de las autoridades ante este tipo de situaciones.

"Hago de público conocimiento que he recibido esta amenaza por whatsapp. Sé que la @PoliciaPeru no hará nada, pero igual dejo constancia", escribió en la red social.

A pesar de la gravedad de la amenaza, Curwen fue enfático en sus declaraciones para La República, cuando le preguntaron si tomaría medidas legales. La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Muchos expresaron su solidaridad con el periodista, quien compartió su sensación de impotencia.

Días atrás, Víctor Caballero denunció que ha sido objeto de ataques reiterados desde la cuenta oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Según afirmó, al menos cuatro videos publicados en las redes del burgomaestre lo mencionan de manera despectiva.

"El alcalde Rafael López Aliaga me llama 'CPP' del expresidente Martín Vizcarra en un TikTok publicado en su cuenta oficial. Los insultos los tomo de quien vienen, pero si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica", denunció el periodista en redes.