Famoso influencer muere en un trágico accidente a los 38 años: Esto se sabe sobre el caso

El mundo de las redes sociales y el fitness está de luto. La comunidad de influencers ha sido sacudida por una noticia trágica: uno de sus miembros más queridos, reconocido por su energía positiva y dedicación al bienestar personal, ha fallecido de manera inesperada a la edad de 38 años.

El experto en fitness y culturista Kim Woong Seo, conocido por su impresionante físico y su influencia en el mundo del bienestar, falleció en un accidente que aún no ha sido completamente esclarecido. La noticia ha dejado a sus seguidores y colegas consternados, quienes lamentan profundamente su partida.

El hermano de Kim Woong Seo compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales, donde expresó la tristeza por su muerte y reveló detalles personales sobre el fallecido. En su mensaje, destacó la personalidad sensible de Kim, a pesar de su imagen pública como una persona fuerte y llena de energía.

"Mi hermano, quien parecía fuerte, sin embargo, era más sensible que nadie. Te agradecería si me recuerdas profundamente en tu corazón por mucho tiempo para que últmo camino no sea solitario", escribió.