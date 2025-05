¿Cómo reaccionó la mamá de Said Palao a la boda? Así recibió a Alejandra Baigorria en su familia

Alejandra Baigorria ya es oficialmente parte de la familia Palao y su suegra, María Rosa Castro, no dudó en darle la bienvenida públicamente con un peculiar y extenso mensaje. Te contamos los detalles.

Tras la esperada boda de Alejandra y Said, celebrada el pasado 26 de abril en la iglesia San Pedro del Centro de Lima, la madre del chico reality sorprendió a todos al publicar un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Desde Estados Unidos, donde reside, doña María Rosa viajó especialmente a Perú para acompañar a su hijo en este día tan importante y, al volver, quiso dejar claro lo feliz que está por este nuevo capítulo en la vida de su hijo.

" Alejandra, bienvenida a nuestra familia con todo nuestro corazón. Gracias por hacer que Said sonría aún más y por compartir con él esta hermosa aventura llamada matrimonio " , escribió la mamá de Said, en un post que generó muchas reacciones en redes sociales.

El mensaje emocionó a los fans de la pareja, que no dudaron en comentar lo importante que es contar con el apoyo de la familia política, sobre todo en una relación tan mediática como la de Alejandra y Said.

Orgullo de madre. La señora también aprovechó para dedicarle unas palabras llenas de orgullo a su hijo, resaltando el gran hombre en el que se ha convertido.

"Said, desde que eras pequeño, siempre has sido un hijo maravilloso, y hoy no puedo estar más orgullosa de la persona en la que te has convertido", expresó con emoción. Además, destacó la conexión que hay entre la pareja y lo bien que se complementan. "Tú y Alejandra forman una pareja hermosa, que irradia amor, respeto y complicidad", agregó.