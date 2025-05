Rosángela Espinoza expone a Alejandra Baigorria y Said Palao tras no asistir a su boda: "Me invitaron tarde"

Rosángela Espinoza reapareció en 'Esto es Guerra' y desató una ola de comentarios tras confesar el verdadero motivo por el que decidió no asistir a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. A pesar de que previamente aseguró tener una operación programada, su nueva versión contradice por completo esa explicación, dejando entrever una molestia hacia la pareja.

Rosángela critica a Alejandra y Said por invitarla tarde

En su regreso, Rosángela Espinoza, confirmó que sí fue invitada a la boda, pero recalcó que la invitación llegó demasiado tarde y fue enviada por medios virtuales, lo cual le pareció una falta de consideración. Según contó, la pareja hizo llegar la invitación apenas una semana antes del evento.

"Me invitaron, pero tarde. Me invitaron, creo faltando una semana para la boda. Me envió (Said) una invitación virtual. No se trata de que me inviten a última hora y yo voy corriendo como Karen Dejo. Yo tengo dignidad", expresó ante cámaras.

Con estas palabras, 'chica selfie' dejó entrever que su ausencia en la boda no fue por motivos médicos, como dijo inicialmente, sino porque se sintió relegada y no valorada por la pareja de recién casados. La revelación ha generado reacciones entre sus compañeros del reality, quienes no esperaban que tocara nuevamente ese tema.

Rosángela destruye vestido de sus compañeras de EEG

Por otro lado, Rosángela también aprovechó su regreso para criticar duramente los atuendos que usaron sus compañeras en la boda. No se guardó nada y se burló abiertamente de los vestidos de Karen Dejo, Melissa Loza y Onelia Molina, aunque destacó el look de Vania Bludau.

"Para ir con esos vestidos que fueron, mejor no voy. No me digan que el vestido de la Dejo estaba bonito, el de Melissa pensaba que estaba en un cuento de hadas y el de Onelia parecía un astronauta. Qué fatales chicas", lanzó sin filtro.

Rosángela también tuvo un tenso cruce con Karen Dejo, a quien le reclamó por su actitud al verla regresar al reality. Apenas fue presentada por Renzo Schuller, se dirigió directamente a la 'chica dinamita'

"¿Qué pasa, Karen Dejo? Te veo alterada, porque siento que estás acelerada. No entiendo qué pasó con tu amistad con Onelia, luego te metiste con Gabriel... Yo prefiero ser honesta que hipócrita", disparó.

El regreso de Rosángela a 'Esto Es Guerra' no pasó desapercibido. Sus declaraciones encendieron la polémica dentro y fuera del set, dejando claro que ha vuelto dispuesta a decir todo lo que piensa, sin temor a generar incomodidades entre sus compañeros.