Rosángela Espinoza sobre las acciones de Ale Baigorria contra Onelia Molina: "Si yo no soy bienvenida, no voy"

Desde el pasado domingo viene circulando el video donde Alejandra Baigorria le menciona a Mario Irivarren sobre su expareja Vania Bludau frente la presencia de Onelia Molina causando mucha controversia. Ahora, Rosángela Espinoza ha salido a hablar sobre lo sucedido.

A través de sus redes sociales, Rosángela Espinoza fue consultada sobre las acciones de Alejandra Baigorria contra Onelia Molina, de preguntarle a Mario Irivarren sobre su expareja durante su boda. La exchica reality comenta que si de un principio no era bienvenida, no debió haber ido por más show mediático que daría su presencia.

"¿Qué opinas de la mala fe de Alejandra Baigorria con Onelia?", le preguntó un fan y ella respondió: "Si se tratara de mi boda, no invitaría a personas que no me agradan. Es una fecha especial y única, y quiero compartirla solo con quienes realmente aprecio. Y si yo fuera la persona que no es bienvenida, por más que invitaran, no asistiría. No me sentiría cómoda por más cámaras y show mediático, no voy".