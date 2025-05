¡Malogró la primicia de Mávila Huertas! Magaly revela a conductora de TV que recibió dinero de 'Chibolín'

El pasado miércoles 30 de abril, Mávila Huertas reveló en su programa de noticias que revelaría el nombre de una reconocida conductora de TV que recibió dinero de Andrés Hurtado 'Chibolín'. Ante los ataques a Magaly Medina, salió a defenderse y malogra la primicia de la periodista revelando el nombre de esta persona.

Luego de que se anunciara la promoción para el programa de hoy 1 de mayo en 'Ocurre Ahora', Magaly Medina salió a defenderse. La 'urraca' estuvo siendo señalada en redes sociales por ser esta conductora de TV que habría recibido dinero de Andrés Hurtado.

Después, la conductora del programa de espectáculos afirma que ella tiene la consciencia limpia y niega ser la persona señalada en el promocional del programa de Mávila Huertas. Es así como sale a aclararlo todo en sus redes sociales.

"En redes sociales, mis haters comienzan a jugar con mi nombre y eso no lo permito porque no soy esa persona involucrada, tengo la consciencia muy tranquila. A mí no me tiren barro de ese tipo, no lo hagan", agregó.