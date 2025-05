Magaly Medina sobre distanciamiento entre Mario y Alejandra Baigorria: "Algo se fue al tacho"

La relación de amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, que duró más de una década, atraviesa un momento crítico. Luego de la comentada boda de la empresaria, donde Mario fue captado hablando de su expareja Vania Bludau, ambos optaron por dejar de seguirse en redes sociales. Ante esta situación, Magaly Medina no tardó en pronunciarse.

Durante la última edición de 'Magaly TV: La Firme', la conductora abordó la controversia generada tras el matrimonio de Alejandra y Said Palao. Según Medina, el hecho de que Baigorria e Irivarren se hayan dejado de seguir es una señal clara de que su relación no está en buenos términos.

Además, Magaly criticó la manera en que Baigorria manejó la situación durante su boda, a pesar de que actualmente se encuentra de luna de miel con Said Palao.

Un viaje de lujo: pasajes, hoteles y planes. La empresaria y el chico reality se fueron primero a Madrid en clase business. Según se comenta en "Magaly TV La Firme", los pasajes en esa categoría cuestan alrededor de $4,500 por persona. Desde allí, tomaron otro vuelo rumbo a Estambul, cuyo boleto tendría un precio aproximado de $450. Al llegar, se hospedaron en el tradicional barrio de Gálata, donde mostraron su acogedor hotel.

"¡Llegamos a Turquía, muchachos!" , dijo Said emocionado en uno de sus videos. "Tengo unas ojeras hasta el suelo" , respondió Alejandra, entre risas, revelando el cansancio tras las celebraciones.

En sus redes, Alejandra se mostró feliz por cómo salió todo el matrimonio. A pesar de las ampollas, la voz ronca y algunos moretones de tanto bailar, afirmó lo siguiente:

"No me interesa lo que diga el mundo. Esta boda fue mágica, fue maravillosa. Soy la mujer más feliz del mundo". También contó detalles sobre su baile con Said: "Ver a mi esposo bailar de esa manera, guiarme en el baile... Él se aprendió toda la coreografía. Yo, las mejores fotos, los mejores amigos, la mejor boda, el mejor esposo".