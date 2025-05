Magaly sobre amenaza de Patricio Parodi al chico que lo golpeó: "La violencia no se responde con más violencia"

Durante la boda de Alejandra Baigorria, Patricio Parodi fue golpeado por un invitado y que incluso, el padre de Said Palao se involucró en el conflicto. Ahora, el exchico reality amenazó a esta persona por medio de un streaming y Magaly lo criticó por querer solucionarlo con más violencia.

Patricio Parodi amenaza al chico que lo golpeó

A través de su canal de Kick, Patricio Parodi habló sobre el conflicto que ocurrió en la boda de Alejandra Baigorria y su amigo Said Palao, donde terminó con la nariz ensangrentada a raíz luego de que un joven lo golpeara. Ante ello, el 'Pato' no dudó en mandarle un fuerte mensaje.

"Yo ya sé quién es, la venganza es un plato que se come frío y más rico. Obviamente no te voy a mentir, de que lo quiero avanzar, lo quiero avanzar, no va ser hoy día, no va ser mañana (...) ya vas a ver, no sabes con quién te has metido chibolo, no debiste hacer eso", expresó en el streaming.

Magaly critica la violencia

Ante estas palabras, Magaly Medina no dudó en criticar el actuar de Patricio Parodi en su programa. Para la periodista, siempre habrá personas a quién no vas a caer, pero eso no es razón para caer en la provocación y mucho menos, amenazarlo con más violencia.

"Reacciona sin trago, ni nada, pero de manera amenazante 'yo te voy a encontrar, o te voy a ver, la venganza es un plato que se come frío' ¿Qué es eso? ¿Qué vas a estar amenazando gente? Ya pasó, la violencia no se responde con violencia", añadió.

Incluso, la 'urraca' comenta que ha pasado por momentos muy similares donde la gente la critica o la mira mal para provocarla, pero no ha respondido. Es así como afirma que el alcohol ha sido la excusa de la violencia.

"A mí me mira grueso un montón de gente y no ando diciendo '¿Qué te pasa por qué me miras así?'. La gente no puede estar de acuerdo conmigo y voy a pasar, me pueden mirar pésimo, pero eso yo nunca miro a nadie y no voy a caer en provocación de alguien. Ellos todo lo disculpan con que 'estábamos tomados', la violencia se les aparece a muchos cuando toman licor", comenta Medina.

Finalmente, Magaly Medina añade que efectivamente Patricio Parodi fue provocado por este joven aparentemente problemático, pero que no debió seguirle el juego. Además, criticó que ahora lo venga amenazarlo.