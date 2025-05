Mónica Cabrejos opina sobre Pamela López y su relación con Paul Michael: "Está a la deriva"

Pamela López se ha convertido en la nueva figura de la farándula por sus acciones cuestionables donde se le ha visto asistiendo a fiestas casi todos los fines de semana con su nuevo saliente Paul Michael. Ahora, Mónica Cabrejos da una opinión sobre la aún esposa de Christian Cueva.

Durante una entrevista para el podcast 'Café con la Chévez', la artista Mónica Cabrejos salió a hablar sobre varios artistas que han estado en polémica en los últimos meses. Es así como comenta sobre la relación de Pamela López con el joven Paul Michael.

Ante esto, comenta que no estaría bien ni mal su relación amorosa que viene formando, sino que la aún esposa de Christian Cueva agarra como una 'tabla de salvación' al cantante de 26 años. Incluso, le aconseja a López que debería aprender a avanzar por su cuenta.

"No está ni bien ni mal... Ve la tabla de salvación, la agarra para que la ayude, pero en algún momento va a tener que empezar a nadar, porque si no va a seguir en una constante de idas, caídas. Ahorita está pasándola bien, se siente querida, se siente halagada, el chico le debe gustar, deben tener mucha química, mucha pasión. Pero eso no la saca de apuro, la va a llevar en tránsito a otro momento. Ella en su momento, se tiene que dar cuenta que ella sola tiene que salir", expresó.