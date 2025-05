¿Conflictos con Natalie? Yaco Eskenazi sorprende en adelanto del podcast de Magaly: "Estábamos en crisis"

Magaly Medina anunció el regreso de su podcast con una nueva temporada que promete generar titulares. A través de sus redes sociales, la conductora reveló que su primer invitado será Yaco Eskenazi, quien no dudó en abrir su corazón y revelar aspectos íntimos de su relación con Natalie Vértiz.

En su cuenta oficial de TikTok, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores con la noticia del regreso de su podcast, y lo hizo de una manera inesperada: anunciando que Yaco Eskenazi sería el invitado principal de este estreno. La conductora reveló en su publicación que el estreno del capítulo completo será mañana.

En el adelanto publicado, se mostró a Yaco Eskenazi compartiendo algunos conflictos internos que atravesó en su relación con su esposa, Natalie Vértiz. Según el propio Yaco, en momentos de crisis, hubo desacuerdos importantes en su matrimonio, lo que lo llevó a buscar el consejo de su suegro.

"Cuando nosotros estábamos en crisis, yo me juntaba con mi suegro y yo le decía, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo llegar a Natalie, ya no sé cómo hablarle", reveló Eskenazi en una de sus sinceras declaraciones.