Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi revelaron íntimo secreto en vivo: ¿Qué dijeron?

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo peruano, con una relación que ya suma diez años de matrimonio. Sin embargo, recientemente, ambos sorprendieron a los televidentes al compartir detalles inesperados sobre su vida en pareja durante una aparición televisiva.

Durante la última emisión de "Mande Quién Mande", la pareja participó en la dinámica "Ese soy yo", donde fueron puestos en aprietos por la conductora María Pía Copello. En medio del juego, Copello lanzó una pregunta que sorprendió a la pareja desatando risas y bromas en el set:

"¿Quién se ha disfrazado para sorprender a su pareja?, fue ala pregunta. En un inicio, ambos intentaron evadir la pregunta. Yaco respondió con un rotundo "Yo no", mientras que Natalie, entre risas, agregó: "Depende de qué tipo de disfraz".

Sin embargo, tras la insistencia de sus compañeros, Eskenazi terminó confesando que en alguna ocasión se vistió de masajista para sorprender a su esposa. Por su parte, Natalie confesó que le gustaría intentar algo similar en el futuro.

"Yo me he disfrazado de masajista. Tengo mi camilla y compro mi aceite", reveló el exintegrante de "Esto es Guerra", generando carcajadas entre los presentes. ..Mientras que Natali: "A veces lo pienso, pero somos bastante tradicionales. Voy a considerarlo", comentó la modelo, dejando abierta la posibilidad.

Durante la conversación, la pareja también abordó el tema de ampliar la familia. Actualmente, tienen dos hijos varones, por lo que la posibilidad de tener una niña despertó curiosidad entre los presentes. Yaco Eskenazi fue el primero en responder, dejando en claro que la decisión final dependería de su esposa.

"Yo puedo soñar muchas cosas, pero como siempre he dicho desde que tuvimos a Liam, la decisión de tener un bebé más va a depender de Natalie", explicó.

Sin embargo, la respuesta de Natalie tomó por sorpresa a todos. La modelo confesó que, aunque le da nostalgia ver a Yaco compartiendo con otras niñas, no tiene planes de volver a ser madre.

"No te voy a mentir, cuando te veo con 'La Catita' me da celos, porque hacen cosas que a mis hijos no les gustan... Pero quedará en una ilusión, chicos", dijo entre risas.