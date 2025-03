Melissa Paredes se pronuncia sobre posible ruptura entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo: ¿Qué dijo?

Los rumores de una posible separación entre Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo no paran de crecer, y ahora ha sido Melissa Paredes, expareja del futbolista, quien se pronunció sobre el tema. La actriz fue consultada por las cámaras de "América Espectáculos" y dejó clara su postura.

En una entrevista para "América Espectáculos", a Melissa Paredes le preguntaron por su exesposo Rodrigo Cuba y Ale Venturo, ella fue muy diplomática.

"Es el papá de mi hija y le deseo lo mejor. No tengo nada más que comentar al respecto. Prefiero no opinar" , dijo. El reportero insistió, señalando que no quería que se viera envuelta en polémicas, a lo que ella reafirmó: "No, gracias. Le deseo lo mejor, es el papá de mi hija. Nos llevamos súper bien por Mía".

Incluso le preguntaron si había visto los videos donde el futbolista aparece cantando canciones con letras que hablarían de soltería.

Melissa respondió tranquila: "No, no he visto nada, la verdad. Todo bien". Y remató: "El tema de papás y todo va viento en popa, muy bien por nuestra bebé. Yo creo que ambos hemos madurado. Pero prefiero no hablar de esos temas personales, porque no es algo que me competa a mí tampoco".