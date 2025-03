Melissa Klug pasa por alto el cumpleaños de Jesús Barco tras revelaciones de Pamela López en EVDLV

Melissa Klug está en el ojo de la tormenta debido a que, la noche de ayer, Pamela López reafirmó la acusación en su contra, indicando que se involucró con Christian Cueva cuando él aún estaba casado. La empresaria optó por quedarse callada y ni siquiera saludó a su novio, Jesús Barco, por su cumpleaños.

Hace unos días, Jesús Barco desapareció completamente de las redes sociales tras anunciar que se alejaría temporalmente de su pequeña hija, Cayetana, aunque no detalló el motivo exacto de su distanciamiento.

Melissa continuó con su vida con normalidad, pero ayer Pamela López volvió a ponerla en el centro de la atención al revelar más detalles sobre la relación clandestina que tuvo con el popular 'Aladino'.

Aunque Melissa compartió historias sobre su trabajo como influencer durante todo el día de ayer, domingo 9 de marzo, hoy no se ha pronunciado en absoluto respecto a las declaraciones de Pamela López. Incluso omitió saludar a Jesús por su cumpleaños.

Melissa y Jesús siempre demostraron ser una pareja muy sólida, por lo que la ausencia total de menciones sobre la celebración llamó la atención de los internautas. Cabe resaltar que Jesús Barco cumplió 28 años ayer.

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, soltó una verdadera bomba en "El Valor de la Verdad". Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, mostró supuestas conversaciones subidas de tono entre el futbolista y Melissa Klug, dejando en evidencia una aparente relación oculta entre ambos.

Pamela López contó que descubrió la infidelidad cuando Christian Cueva le pidió matrimonio y, como muestra de confianza, le dio la contraseña de su cuenta de Instagram. Al revisar los mensajes, se llevó una gran sorpresa.

En el 1 diciembre de 2017, según López, él le respondió a una historia de Instagram con un sugerente: "Agárrame entonces", a lo que Klug le contestó: "Y no te suelto". Cueva le escribió, de acuerdo a lo que leyó Pamela: "Te adoro, mi amor, quiero que seas mía. Eres todo para mí, en serio", y Melissa contestó sin dudar: "Siempre". Pero eso no fue todo. Uno de los mensajes que sorprendió fue cuando Cueva le escribió a Klug: "¿Es mía esa cosita o no?", a lo que la Blanca de Chucuito respondió: "Sí".