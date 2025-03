'Gato' Cuba responde de manera fría al ser consultado por su relación con Ale Venturo ¿Se separaron?

Desde que Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba empezaron a estar más presente en las redes sociales, han sumado miles de seguidores. Aunque, algunos han notado la falta de la empresaria en las redes sociales del futbolista desde hace más de un mes.

La relación entre el futbolista 'Gato' Cuba y Ale Venturo inició a finales de 2021, pero fue en setiembre de 2022 que anunciaron que serán padres. Desde entonces, se han mantenido unidos con su familia y hace unos meses decidieron unirse a las redes sociales para estar más presentes para sus seguidores.

Tras ver varios videos juntos haciendo reír a sus fans y transmisiones en vivo en las redes sociales, llamó la atención que no publiquen nada juntos desde el 14 de febrero. Incluso, el pelotero ha estado enviando varias indirectas que hablaría de su soltería, aunque ninguno lo ha confirmado.

"Tentaciones como tú merecen pecados como yo. Hey, si tú quieres sólo da la luz, tú sabes que no va decir que no ¡ay! tienes la magia, tú si tienes una vainita que me encanta, me enloquece", expresa una parte del video y después publicó otro diciendo: "Es noche de tomar, tengo junta con los bros' ¿De verdad quieres salir? Trabajé toda la semana, me merezco un juerguqui".