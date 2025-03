Padres de Xiomy Kanashiro revelan lo que conversaron con Jefferson Farfán ¿Hablaron de boda?

Hace un día, Jefferson Farfán anunció oficialmente que retomó su relación sentimental con Xiomy Kanashiro. Esto habría sido a causa de una seria conversación con los padres de la bailarina, donde hay un anillo de por medio. ¿Hablaron de matrimonio?

En un video que compartió Ric La Torre, se puede ver cómo Xiomy Kanashiro conversó con el Tío Vílchez sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Ante ello, llamaron al padre de la bailarina y él confirmó que efectivamente conversó con la 'Foquita'.

Luego, el padre Kanashiro expresó que en la conversación con 'Jefri' le dijo lo que quiere para su hija y quedó sorprendido con la respuesta que le dio el empresario. Ante ello, habría aceptado la relación amorosa.

"Ya ha quemado etapas, está tranquilo, está más serio y tiene todo claro. Yo conversé con él, le dije todo lo que pensaba y quería para mi hija, hubo una respuesta positiva por parte de él y eso me gustó mucho ", añadió.

Después, se comunicaron con la madre de Xiomy Kanashiro donde le preguntaron sobre el anillo y una posible boda entre su hija con Farfán. Ante esto, dijo que no habría matrimonio por lo pronto, ya que estarían comenzando, pero que se daría a su debido tiempo.

"Feliz porque dentro de poco tiempo tu hija se vaya a casar? No ¿Cómo que no? no está el vestido, yo creo que eso se va a dar en su momento dado cuando se fortalezca la relación", expresó la madre de la bailarina.