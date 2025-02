¡Tragedia! Regresaban de concierto de Shakira y pierden la vida tras choque en Panamericana Sur

Lo que debía ser un viaje de regreso a casa después del concierto de Shakira terminó en una tragedia. Dos jóvenes que viajaban de Lima a Chincha fallecieron en un terrible accidente en la Panamericana Sur, a la altura de la playa Punta Negra.

El fatídico suceso ocurrió la madrugada del lunes 17 de febrero, dejando como saldo dos víctimas mortales y una persona herida.

Las víctimas fueron identificadas como Joyce Aponte (27) y Lucero Cabezas (30). Ambas habían viajado a Lima con la ilusión de ver en vivo a su artista favorita, pero tras la cancelación del show del 16 de febrero, decidieron regresar a Chincha a la espera de una nueva fecha.

Junto a ellas también viajaba su amiga Giovanna Almeida, quien logró sobrevivir, pero quedó gravemente herida y se encuentra hospitalizada.

Según informaron testigos, el auto en el que viajaban sufrió una avería y quedó detenido en la vía, cuando de repente, un bus interprovincial los impactó a gran velocidad.

Los familiares de las jóvenes aún no pueden creer lo sucedido. La madre de Joyce Aponte relató entre lágrimas que su hija partió de su casa la madrugada del sábado con la emoción de ver a Shakira. Ahora, la familia está a la espera de que les entreguen su cuerpo para darle el último adiós.

"Mamá, ya me voy", fueron sus últimas palabras antes de emprender el viaje a Lima. "Mi esposo está en Lima con mis otros hijos viendo todo para traerla", dijo la madre entre sollozos. "Me duele mucho porque ella era una chica muy buena, siempre ayudaba a su papá y me regalaba cosas en fin de año. ¿Por qué mi hijita?", lamentó desconsolada.