Jaime Bayly revela los platos que Shakira comió antes de ser internada: "Sobredosis"

El internamiento clínico de Shakira durante la mañana de ayer, 16 de febrero, causó gran conmoción entre sus fanáticos, ya que se vio en la obligación de cancelar su presentación en el Estadio Nacional. Jaime Bayly reveló los platos que habrían provocado un gran malestar en la artista colombiana.

El famoso entrevistador habló sobre el tema del momento a través de su canal de YouTube e indicó que había podido acceder a información exclusiva sobre los platos que la intérprete de Hips Don't Lie habría ingerido la noche del sábado, tras su llegada a Lima.

"Shakira o su entorno, no sé quién tomó la decisión, fueron al restaurante Cala, abajo en la Costa Verde, no muy lejos del hotel. Yo creo que ella no fue", dijo en un inicio.