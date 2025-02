¡Nuevo atentado! Toño Centella es extorsionado por sexta vez con detonación de explosivo en show

Toño Centella es un famoso artista del género de la chicha en el Perú, que ha llevado su música a nivel internacional. Desde hace un par de meses, el música se encuentra sufriendo de extorsiones por delincuentes y ahora, acaba de sufrir su sexto atentado en uno de sus conciertos.

Desde diciembre, Toño Centella viene siendo extorsionado por delincuentes que exigen dinero para poder realizar sus conciertos en varios distritos de Lima. En más de una ocasión, el cantante habría expresado su preocupación hacia sus músicos y familia, ya que incluso habrían llegado a detonar explosivos en la puerta de su hogar.

Hace unas horas, se informó del sexto atentado que ha sido víctima el artista de chicha. Según se informó, el cantante se iba a presentar en un local del distrito de Carabayllo el último domingo 2 de febrero, pero un aparato explosivo detonó en la puerta del local ocasionando daños en las casas cercanas y la puerta de un minivan.

En esta presentación, John Kelvin se presentó horas antes y le tocaba a Toño Centella ingresar al escenario, pero fue cancelado por la denotación. Además, se encontró un mensaje de los extorsionadores en el lugar, donde afirman que no dejarán al artista cantar en aquel distrito.

Cuando sufrió su tercera extorsión en la puerta de su hogar, el artista Toño Centella publicó un video en sus redes sociales informando que estaba muy preocupado por lo que estaba viviendo. Esto a causa de que estaban siguiendo no solo a él, sino a su familia. Incluso, expresó que dejaría la música, pero volvió a los escenarios.

"No puedo salir a la calle, nunca me ha pasado esto durante tantos años, ni en mis mejores épocas. Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mi familia, quieren matar a mi hijo, a mí. Yo no digo nada porque no quiero tener problemas con nadie tampoco", expresó.