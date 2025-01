Peluchín y Gigi critican a Dalia Durán por grabar trend con John Kelvin: "Te hace falta dignidad"

Hace unas horas, se viralizaron imágenes de Dalia Durán con John Kelvin juntos en la playa en el último fin de semana. El público quedó sorprendido por verlos juntos como una familia y más cuando realizaron un video donde se burlan de la violencia de pareja. Es así como Rodrigo y Gigi expresaron su molestia.

En el programa e 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre vieron las imágenes de Dalia Durán cantando y compartiendo con John Kelvin. Ante ello, expresaron con mucha molestia que la justicia ha sido burlada por la madre de familia, ya que ignora toda la agresión que sufrió por parte del cantante.

Lo que más causó indignación entre los conductores de 'Amor y Fuego' es que hay mujeres en el país que no han tenido el apoyo de Dalia Durán, por ser personas públicas. Ahora, tras ver que comparte con su agresor nuevamente, sería una burla a todas las personas que se solidarizaron con ella, cuando fue brutalmente golpeada por John Kelvin.

"Yo ahora me pongo a pensar en las mujeres que van a las comisarías y salen quejándose porque no les hacen caso. Ella a pesar de pasar todo, pasó el fin de semana con su agresor. Le toma el pelo a todos los que nos solidarizamos con ella. Grabando un TikTok, haciendo mofa de una desgracia. Ya no podemos justificar eso" , comenta Gigi Mitre.

"El historial que tienes al lado de tu agresor, que ha estado preso un año por tu denuncia y además has denunciado por violación. No es gracioso. no es humor, no es divertido, estás mal de la cabeza, pide ayuda", expresó finalmente Rodrigo González.