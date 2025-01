Luis Fernando muestra CHAT con Christian Cueva y revela por qué le escribió: "No tengo miedo a nada"

Hace unos días, Andrea Llosa dio un avance de su próximo programa donde tenía una entrevista exclusiva con Christian Cueva. Fue ahí cuando mostraba el chat que tiene con Luis Fernando Rodríguez, el nuevo saliente de su expareja Pamela López.

Durante el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo y Gigi anunciaron tener la exclusiva del mensaje que envió Luis Fernando Rodríguez a Christian Cueva. Es así como también tuvieron una conversación vía telefónica con el saliente de Pamela López a través de una reportera.

El 'Diablo' afirma que si fue él quien envió el mensaje al futbolista y que no tenía miedo a las reacciones adversas que podría recibir. Además, aclaró que no fue coaccionado por López. Incluso, comenta que lo realizó porque veía mal a su actual saliente y lo hizo por iniciativa propia.

"Yo asumo la responsabilidad, si eso implica que él tome una reacción adversa contra mi persona, reitero yo no tengo miedo a nada. Ese mensaje es mío, de mi teléfono, yo le escribí directamente asumo toda la responsabilidad que implica este mensaje. No tiene nada que ver Pamela, fue algo que me nació en el momento. Porque la veía un poquito afligida", expresó.