Carlos Vílchez espera que Christian Cueva pueda volver a la selección peruana: "La gente lo pide"

En las últimas semanas, el deportista Christian Cueva se volvió noticia por su regreso al fútbol en el equipo de Cienciano. Ahora, el popular Carlos Vílchez opinó acerca de su carrera futbolística en la selección peruana de fútbol.

A través de una entrevista para el programa América Espectáculos, Carlos Vílchez estuvo conversando sobre el futbolista Christian Cueva. Recordemos que el pelotero ha destacado durante muchos años, siendo uno de los favoritos bajo el mando de ex DT Ricardo Gareca.

Ahora, el popular cómico expresó el talento del futbolista en las canchas y su deseo de verlo nuevamente en la selección peruana de fútbol. Aunque afirmó que tendría que trabajar físicamente para poder estar como en sus mejores años en la cancha.

"Christian Cueva fue un extraordinario jugador, la gente lo pide hasta ahorita en la selección, yo he escuchado. Yo quisiera que él regresara a la selección, yo no sé si lo recibirán o no. Él tiene que ponerse en forma que es lo principal porque vas a trabajar en un nivel muy superior a que puedas jugar en un equipo, la selección es la selección. El cuerpo tiene que estar al 10 mil porciento", expresó.