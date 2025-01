Fabio Agostini lanza dura advertencia a Pancho Rodríguez: "Va a tener que pedir las cosas de rodillas"

Fabio Agostini no se contuvo y habló claro y directo tras su enfrentamiento con Pancho Rodríguez en "Esto es Guerra" (EEG). El español, conocido por su sinceridad y carácter fuerte, no dudó en expresar su descontento y lanzar duras advertencias.

Fabio Agostini advierte a Pancho Rodríguez

La tensión en "Esto es Guerra" (EEG) sigue creciendo, y esta vez Fabio Agostini no se quedó callado tras protagonizar un tenso momento con Pancho Rodríguez. El español, fiel a su estilo directo, lanzó duras declaraciones y dejó claro que no pretende suavizar las cosas con el chileno.

En declaraciones detrás de cámaras, Fabio expresó su molestia con Pancho Rodríguez, afirmando que no tiene intención de mantener la paz con él.

"Aquí todo el mundo me conoce ya, no soy nadie nuevo, y saben que yo soy muy directo, muy sincero. Podría tener muchos defectos porque todos somos humanos, pero mentiroso no soy, cosa que el otro sí lo es por todos los aspectos", afirmó contundente.

El español comentó que su regreso al reality tenía un único objetivo: disfrutar y pasarla bien. Sin embargo, aseguró que Pancho lo buscó deliberadamente.

"Yo no tenía pensado discutir con él. Quería divertirme, compartir con mis compañeros, pero a mí se me encuentra fácil, no hace falta una brújula, un mapa o una lupa para encontrar a Fabio. Y él me buscó y me encontró", señaló.

Fabio no dudó en lanzar una advertencia al chileno, dejando claro que no piensa dar marcha atrás en sus posturas.

"Estoy contento de estar aquí de nuevo, y ya le dije que me va a tener que aguantar ahora", expresó sin rodeos, dejando en claro que no será fácil lidiar con él.

Cuando le preguntaron si podría trabajar en el mismo equipo que Pancho, Fabio dejó clara su posición sobre que tendría que hacer el chileno para llevar la fiesta en paz.

27.01.25 | Fabio Agostini sobre la posibilidad de ser parte del equipo de Pancho Rodríguez en EEG. Fuente: Más Espectáculos pic.twitter.com/JwwkG6Vzmw — @ghelanma (@ghelanma) January 27, 2025

"Si yo voy a estar en su equipo, creo que no vamos a tener la fiesta en paz, porque a mí este no me va a dar órdenes para nada. Yo voy a darlo todo por el equipo, pero este individuo me va a tener que pedir las cosas de rodillas, creo. Porque nos vamos a llevar mal. Prefiero mil veces estar con Said, que lo quiero un montón y sí lo respeto como capitán", sentenció.

Las acusaciones de Fabio contra Pancho

En un reciente programa de "Esto es Guerra", el español aprovechó en acusar a Pancho Rodríguez de que había hablado mal de él durante otro reality.

"Me pasaron varios videos donde él hablaba muy mal de mí y no sé con qué necesidad, porque no hemos coincidido en ese reality. Se inventó cosas de que yo soy una persona mentirosa y que cuando me defiendo, invento cosas. También se autodenominaba como un Ferrari y a mí me llamaba un Fiat Punto", reveló Fabio.

Con estas declaraciones, queda claro que la relación entre Fabio Agostini y Pancho Rodríguez está lejos de mejorar. Ambos seguirán compartiendo pantalla en "Esto es Guerra", y todo indica que sus diferencias podrían generar más momentos polémicos.

Fabio Agostini, como siempre, dejó en claro que no teme decir lo que piensa, y con su regreso al reality, promete seguir siendo el centro de atención. ¿Cómo reaccionará Pancho Rodríguez luego de sus declaraciones?