Reality 'Los Tinelli' se convierte en la serie más vista de Prime Video Perú: ¿Fue gracias a Milett?

El reality de la familia Tinelli está teniendo un éxito en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, el país en el que mayor impacto ha tenido es Perú, ya que, según indica la plataforma Prime Video, Los Tinelli se ha convertido en la serie más vista de la plataforma en nuestro país y muchos atribuyen el éxito a Millet Figueroa.

El influencer Ric la Torre reveló que la serie, que es protagonizada por Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, ha alcanzado picos altísimos de audiencia en nuestro país, posicionándose como la más vista de la semana en Prime Video Perú.

El joven creador de contenido también hizo énfasis en que las hijas de Marcelo no llevan una buena relación con Millet, y ese tipo de tensiones familiares son las que han enganchado al público que mira el reality.

"Todos queremos ver cómo ha sido la convivencia entre Millet Figueroa y la familia Tinelli porque se notó claramente que las hijas no la querían...", dijo el creador de contenido.

Por otro lado, los internautas aseguraron que Millet se ha convertido en la estrella del reality, ya que todos están interesados en verla. Incluso sugirieron que se cambie el nombre al programa, nombrándolo Millet y los Tinelli.

Durante el primer capítulo de 'Los Tinelli', la peruana realizaba una caminata con 'El Tirri' y su pareja Mimi. Los tres conversaban sobre los sentimientos de Milett Figueroa hacia Marcelo Tinelli. Es entonces cuando comentan que la modelo suele ser comparada con la artista mundial Julia Roberts y expresó que no le molesta, ya que es seguidora de ella.

Este comentario de la pareja de 'El Tirri', incomodó notoriamente a la peruana. Es entonces, donde los otros miembros de la casa comentan sobre su reacción, ya que Milett terminó llorando cuando se encuentra con Marcelo Tinelli contándole lo que había pasado.

"Ella volvió algo angustiada, que no se había sentido cómoda con unas cosas que había vivido con Mimi", expresó Marcelo. Juana, una de las hijas de Marcelo, agrega: "Se puso a llorar, y se puso muy triste, no quería saber más nada del reality". Luego, Candelaria afirma que la reacción de la peruana fue exagerada: "Un llanto el primer día me pareció innecesario". Por otro lado, Mimi comentó de forma sarcástica: "¿Llorar? Es actriz".