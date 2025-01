¡Angustiada! Milett Figueroa llora en serie 'Los Tinelli' tras ser comparada con la expareja de Marcelo

La serie 'Los Tinelli' fue un éxito total en su estreno y ya se habla de lo que sucedió en el primer capítulo. La peruana Milett Figueroa rompe en llanto tras ser comparada con Guillermina Valdez, la última pareja de Marcelo Tinelli.

Durante el primer capítulo de 'Los Tinelli', la peruana realizaba una caminata con 'El Tirri' y su pareja Mimi. Los tres conversaban sobre los sentimientos de Milett Figueroa hacia Marcelo Tinelli. Es entonces cuando comentan que la modelo suele ser comparada con la artista mundial Julia Roberts y expresa que no le molesta, ya que es seguidora de la ella.

Este comentario de la pareja de 'El Tirri', incomodó notoriamente a la peruana. Es entonces, donde los otros miembros de la casa comentan sobre su reacción, ya que Milett terminó llorando cuando se encuentra con Marcelo Tinelli contándole lo que había pasado.

"Ella volvió algo angustiada, que no se había sentido cómoda con unas cosas que había vivido con Mimi", expresó Marcelo. Juana, una de las hijas de Marcelo, agrega: "Se puso a llorar, y se puso muy triste, no quería saber más nada del reality". Luego, Candelaria afirma que la reacción de la peruana fue exagerada: "Un llanto el primer día me pareció innecesario". Por otro lado, Mimi comentó de forma sarcástica: "¿Llorar? Es actriz".

En las imágenes se puede ver como la modelo peruana es consolada por su pareja Marcelo Tinelli, quien trata de entender lo que había sucedido. Ante ello, los otros miembros de la familia criticaban su actuar. Milett Figueroa salió hablar la razón para romper en llanto.

"A veces me salen las lágrimas, pero de frustración. Cuando algo me molesta, a veces lloro. No quiero que piensen que me siento incómoda por compararme con la ex, porque no quiero que se dé eso. Yo soy una nueva persona", expresó la peruana en la serie.