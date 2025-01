Periodista argentina afirma que Milett no fue invitada al evento de 'Los Tinelli': "Cayó sin avisarle a nadie"

El último lunes se llevó a cabo la premier de la serie 'Los Tinelli', donde Milett Figueroa llegó de manera espectacular a la alfombra para posar junto a su pareja Marcelo Tinelli y su familia. Ahora, una periodista argentina asegura que la peruana no habría sido invitada y que habría llegado de repente.

¿Milett Figueroa no fue invitada?

La comunicadora Paula Valera dejó entrever en un enlace en vivo con el programa 'Amor y fuego', que la peruana Milett Figueroa no estaba invitada a la premier 'Los Tinelli'. Incluso, afirma que ni Marcello Tinelli, ni nadie de los involucrados sabía que llegaría.

"Ella ayer cayó en este evento sin avisarle nada a nadie. No es que había sido invitada por Marcelo ni esto fue planificado. Así que imagínate que tú, poniéndote en el lugar de Marcelo, estás en un lugar así y te cae de la nada la persona con la que estás", expresó.

Esto fue criticado rápidamente por Rodrigo González y Gigi Mitre, porque aseguran que no pudo pasar la seguridad si no estaba invitada. Los conductores de TV no creyeron en las palabras de la periodista argentina.

Entrevista a periodista argentina - Amor y Fuego pic.twitter.com/b82B9t0Pgk — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 15, 2025

El mismo 13 de enero, horas antes de la premier de la serie, Marcelo Tinelli fue entrevistado en su casa por otro canal de televisión argentina. Fue ahí donde informó que tenía conocimiento de que su pareja estaba viajando para estar presente en la alfombra y sí estaría presente. Esto ya desmentiría todo lo dicho por la periodista Paula Valera en 'Amor y Fuego'.

Periodista argentina arremete contra Milett

Luego, la misma periodista estuvo conversando con los conductores de 'Amor y Fuego' donde afirma que la peruana no tendría una relación sólida con Marcelo Tinelli. Incluso comparó a Milett Figueroa con la expareja del novio, Guillermina Valdés.

"Para él, ella nunca fue una novia como Guillermina (Valdés), que era su mujer. No es por denigrarla ni bajarle el precio, pero, conociendo a Marcelo, Milett es como una novia que él tiene y que prefiere tenerla en cama afuera", expresó.

Finalmente, la periodista Paula Valera estuvo criticando a Milett Figueroa todo el momento, afirmando que no estuvo invitada al evento de 'Los Tinelli'. Esto ya fue desmentido, ya que el mismo Marcelo Tinelli confirmó el mismo día de la premier que la modelo peruana estaría presente junto a toda su familia y en el lugar, se lucieron juntos acabando con los rumores de separación.