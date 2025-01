¿Celosita? Milett Figueroa incómoda por preguntas sobre las exs de Tinelli: "Faltan las clandestinas"

Durante la presentación de "Los Tinelli" en Punta del Este, Milett Figueroa experimentó un tenso momento cuando la prensa argentina centró su atención en las antiguas relaciones de su pareja, Marcelo Tinelli. Las preguntas sobre las exs de Tinelli generaron una evidente incomodidad.

Milett se incomoda por preguntas sobre exs de Marcelo Tinelli

Durante la presentación del nuevo reality "Los Tinelli" en Punta del Este, Uruguay, Milett Figueroa vivió un momento incómodo cuando la prensa argentina desvió la atención hacia el pasado amoroso de su pareja, Marcelo Tinelli.

En una charla con "LAM", las preguntas sobre las relaciones previas del conductor argentino pusieron a la modelo peruana en una situación incómoda, lo que generó reacciones tanto de ella como de Tinelli.

Todo comenzó cuando el periodista Ángel de Brito, conocido por su estilo directo, preguntó a Marcelo Tinelli sobre su historial amoroso: "¿Cuántas novias has tenido a lo largo de tu vida?". A lo que Tinelli respondió de forma evasiva: "Tres, pero a lo largo de mi vida no sé, no me acuerdo, no estoy contando".

Sin embargo, de Brito insistió en la pregunta, mencionando un comentario del actor Fernando Dente, quien afirmó que las conquistas de Tinelli podrían llenar varias temporadas de un reality.

😱 ¿Se viene EL REALITY DE LAS EX NOVIAS DE MARCELO?



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/QKnkepi4eL — América TV (@AmericaTV) January 13, 2025

Este comentario sobre el pasado romántico de Tinelli generó el primer momento de incomodidad para Milett Figueroa. Sin embargo, la situación empeoró cuando Fernando Dente hizo una clasificación de las relaciones pasadas de Tinelli, comenzando con su exesposa Paula Robles y su exnovia Guillermina Valdés.

"No tenemos puesto número uno", dijo Dente, dejando entrever que había más relaciones que no se conocían. La situación escaló aún más cuando Ángel de Brito agregó un comentario aún más directo: "Faltan las clandestinas, las que no se supieron. Tendrás cosas escondidas por ahí".

Fue en ese momento que Milett Figueroa no pudo evitar intervenir, y con tono irónico respondió a la situación. Su declaración fue un claro intento de poner fin a la conversación sobre las exrelaciones de Tinelli, que ya había tomado un rumbo incómodo.

"Espero que corte el ritmo, que se calme un poquito", dijo Milett. Al notar la tensión en el ambiente, Marcelo Tinelli intentó calmar la situación, diciendo: "Yo estoy calmado".

¿Milett Figueroa es celosa?

Sin embargo, la incomodidad seguía siendo evidente, Ángel de Brito le preguntó a Milett si era celosa. Ella contestó que sí, y eso le sorprendió a Marcelo, quien mencionó que no lo había notado. Sin embargo, la modelo aclaró que se trataba de una broma y que era para nada celosa ni desconfía de su pareja.

"¿Sos celosa?", preguntó Ángel de Brito a Milett. "Sí", contestó Milett. "Yo no la veo celosa", intervino Tinelli. "¿Le revisas el telefóno?", cuestionó de Brito. "No, no, no, ese es un veneno que te lo tomas tú y nadie te lo quita. Realmente eso es muy dañino. Eso ya es entrar a otras ligas", contestó Milett.

A pesar de su aclaración, el episodio dejó claro que hablar sobre el pasado amoroso de Tinelli genera incomodidad en la pareja, especialmente cuando se trata de un evento en el que se promocionaba su nuevo proyecto televisivo.

Cunado le preguntaron a Marcelo si revisaría el celular de Milett, dijo: "Yo jamás lo tocaría (¿Mientras duerme?) No, no, no podría hacerlo, jamás lo hice en mi vida... No tengo tantas novias", respondió Tinelli.

¿Qué pasó después? Tras este incómodo momento, Milett reafirmó que no tenía problemas con el pasado de Marcelo, pero también dejó claro que, como pareja, prefieren centrarse en el presente. La situación puso en evidencia la tensión que pueden generar las preguntas sobre la vida amorosa de Tinelli, especialmente cuando se está frente a los medios y en medio de la promoción de un nuevo proyecto.

Este incidente también resalta la importancia de mantener el respeto y la privacidad en las relaciones personales, aún cuando se es una figura pública. Aunque el tema de las exparejas generó incomodidad, la relación entre Milett y Marcelo sigue adelante, a pesar de los constantes comentarios sobre su vida privada.