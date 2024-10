Milett Figueroa responde CON TODO a Ángel de Brito tras críticas: "Habla pura mie*** de mí"

En medio de la controversia generada por su nuevo puesto como jurado del reality 'Cantando 2024', Milett Figueroa decidió pronunciarse fuerte y claro contra Ángel de Brito, quien la ha criticado en varias ocasiones por su rol en el programa argentino.

Ante ello, la modelo peruana no dudó en responderle con todo al periodista argentino. Además, enfatizó que no entiende por qué tantas críticas en su contra. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta después de recibir duras críticas del periodista argentino Ángel de Brito, quien la acusó de haber conseguido su puesto como jurado en 'Cantando 2024' gracias a su relación con el productor Marcelo Tinelli.

La modelo peruana, conocida por su determinación, ha optado por no quedarse callada y ha salido a defender su trabajo en el programa, enfatizando que su posición en el jurado no depende de nadie más. Además, resaltó que no entiende por qué tanta 'bronca' con ella.

"No sé por qué creen que son intocables. Cuando tenga que responder lo voy a hacer, pero a mí no me gusta que se me falte el respeto, que me mencionen palabras o adjetivos que no da porque toda mi vida he trabajado. No le he hecho daño a nadie aceptando un trabajo", sostuvo.